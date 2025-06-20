Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию с МТС телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры в Подмосковье

В Подмосковье продолжится развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры в рамках совместной работы с МТС. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ губернатором Московской области Андреем Воробьевым и гендиректором МТС Инессой Галактионовой.

«МТС на телекоммуникационном рынке Подмосковья и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Мы видим заметные результаты нашего сотрудничества и сегодня подписываем очередное соглашение», — сказал губернатор.

Он сообщил, что МТС планирует запуск в Наро-Фоминске крупного дата-центра на 1,2 тыс. высоконагруженных серверных стоек и проведение комплексной цифровизации пяти из восьми областных государственных индустриальных парков. Другие направления работы — интеллектуальная платформа с датчиками в котельных, скоростной мобильный интернет на федеральных трассах и строительство новых линий.

Кроме того, компания благодаря использованию сервисов геоаналитики и на основе анализа больших данных будет подсказывать оптимальные решения при строительстве. Помимо этого, планируется внедрять отечественные коммуникационные решения компании для деловых коммуникаций, крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий.

«На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 года включительно около 7 млрд руб. в семь проектов, включая строительство крупного ЦОД в Наро-Фоминске, обеспечение связью Южно-Лыткаринской автодороги, масштабирование системы мониторинга сетей теплоснабжения в подмосковных городах и цифровизацию государственных индустриальных парков», — отметила Галактионова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о развитии сотрудничества региона с «Билайном» в сфере ИТ.