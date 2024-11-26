Андрей Воробьев рассказал о работе иностранных компаний в Подмосковье

В Подмосковье работали многие иностранные компании, подразделения которых считались одними из самых прибыльных по миру, их представители отмечали, что в России очень хорошая доходность. Об этом в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета на тему: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.