Андрей Воробьев рассказал о работе Московского высшего общевойскового командного училища

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках посещения полигона Московского высшего общевойскового командного училища рассказал, как в регионе готовят операторов беспилотников. До этого в училище был открыт факультет для создаваемых в стране войск беспилотных систем.

В училище установлены современные тренажеры по подготовке наводчиков-операторов для бронированной техники, обустроен автоматизированный полигон, есть лаборатория, где проводили испытания экипировки «Ратник».

«Здесь успешно сочетаются традиции и новейшие вызовы времени. Нам важно, чтобы те, кто учится работать с БПЛА, могли решать самые сложные задачи — от разведки до огневого сопровождения, от эвакуации раненых до координации подразделений», — рассказал глава Подмосковья.

Он напомнил, что в регионе обучиться на оператора беспилотников также можно в центре «Витязь» в Балашихе. Обучение стартует после заключения контракта. Контрактникам в регионе полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. С учетом последующих регулярных выплат за год службы можно получать как минимум 5,5 млн руб. На фронт отправляют только после прохождения обучения. Подробная информация об этом доступна по телефону +7 495 990-90-90, на этом портале и в боте @bpla_mo_bot.

Ранее губернатор подчеркнул важность максимально быстрого предоставления мер соцподдержки бойцам СВО.