Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров для участников СВО в Подмосковье

«По реабилитации у нас несколько центров, они все специальные, завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ», — сказал Воробьев.