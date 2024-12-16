Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров для участников СВО в Подмосковье

Губернатор Воробьев

Фото: [Сергей Хакимов]

В Подмосковье работает несколько реабилитационных центров для участников специальной военной операции, среди них большой центр для реабилитации слепоглухонемых. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По реабилитации у нас несколько центров, они все специальные, завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ», — сказал Воробьев.

По его словам, по просьбам специалистов и участников СВО на базе центра также возведут многофункциональный бассейн. Центр для реабилитации слепоглухонемых возвели в рамках президентского проекта, он функционирует с сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.

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