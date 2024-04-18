Губернатор Воробьев рассказал о проектах, которые реализуют в Подмосковье с участием иностранного капитала
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье работают над реализацией инвестиционных проектов с участием иностранного капитала и регулярно ведут поиск предприятий для этих целей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Наш инвестблок активно участвует в выставках, в том числе, международных. У нас проходят различные тематические конференции по отраслям», — отметил он.
При этом губернатор подчеркнул, что в регионе активно развивается и отечественный бизнес. Особую роль в Московской области отводят на реализацию торговли, уточнил Воробьев.
«Это четверть валового регионального продукта. И сегодня интернет-торговля, все, что связано с Ozon, Wildberries другими агрегаторами, нас очень радует. И мы благодарны этим компаниям», — сказал губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.