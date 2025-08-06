Андрей Воробьев рассказал о создании новых кластеров по программе «Профессионалитет» в Подмосковье

В Подмосковье по федеральной программе «Профессионалитет» создадут еще три кластера, они откроются в День знаний в Электростали, Серпухове и Долгопрудном. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий», – сообщил он.

По его словам, в 2026 году в регионе запустят еще один кластер. Он отметил, что в России растет интерес к среднему профессиональному образованию. В Подмосковье 37 колледжей, в которых создаются современные и комфортные условия для студентов. После получения диплома им гарантируют трудоустройства на ведущие предприятия.

Кластеры — это объединения колледжей, техникумов и предприятий-работодателей, которые подписывают партнерское соглашение и работают совместно для подготовки кадров.

Так, при поддержке Росатома (АО «Машиностроительный завод») 1 сентября запустят атомный кластер, сформированный на базе Электростальского колледжа. В Серпухове при Губернском колледже откроется кластер по индустрии робототехники, его создадут совместно с ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ», в Долгопрудном – ИТ-кластер, центром которого станет Физтех-колледж. Ключевый партнер – Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.