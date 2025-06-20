Андрей Воробьев рассказал о запуске производства оборудования для добычи полезных ископаемых в Солнечногорске

В Солнечногорске планируют запустить производство оборудования для добычи полезных ископаемых. Соответствующее трехстороннее соглашение Правительство Московской области, Министерство промышленности и торговли России и компания «Гормаш Глобал» подписали на полях ПМЭФ.

«Президент [России Владимир Путин] подчеркивает важность всего, что так или иначе сопряжено с технологическим суверенитетом нашего государства, независимой и крепкой экономикой. В прошлом году на форуме мы подписали соглашение с „Гормаш Глобал“ о создании производства горно-шахтного оборудования для подземных работ — в Солнечногорске построят два завода, и в уже в 2027-м начнут выпуск продукции. Новое соглашение предусматривает создание там же, в Солнечногорске, производственно-сервисного завода по выпуску и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, после реализации проекта в округе создадут 2 тыс. рабочих мест. Для этой цели Подмосковье предоставило инвестору два участка по программе «Земля за 1 рубль». После ввода предприятия регион просубсидирует затраты на инженерную инфраструктуру, а также организует подготовку кадров в одном из колледжей.

В комплексе будут выпускать подземные самосвалы, погрузочно-доставочные машины, буровые установки, всего более 250 машин ежегодно.

«Подписанное сегодня соглашение закрепит намерения построить на территории Московской области завод, специализирующийся на производстве широкой линейки горно-шахтного оборудования», — отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Гормаш Глобал» является одним из самых крупных поставщиков импортного оборудования, которое используется для подземных горных работ. Новое производство поможет заместить технику иностранных производителей. Учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский поблагодарил областное правительство и Минпромторг за поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.