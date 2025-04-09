Андрей Воробьев рассказал, почему москвичи стали чаще перебираться в Подмосковье

Как отметили «Ведомости», такие встречи для губернаторов, не нуждающихся в согласии главы государства для переизбрания, случаются редко. Выборы в Подмосковье пройдут только в 2028 году.

В интервью изданию Воробьев рассказал об изменениях, которые произошли в его подходе к управлению регионом с момента избрания в 2012 году. Глава Подмосковья отметил, что для него важным фактором в работе является понимание того, каким образом законы влияют на жизнь людей.

По словам главы региона, Подмосковье с его экономикой, которая на основывается на природных ресурсах, должно сфокусироваться на других отраслях. Воробьев подчеркнул, что в регион все чаще начинают перебираться люди из Москвы — не только для отдыха, но и для работы.

«Едут те, кто обладает компетенциями для работы на наших заводах — „Роскосмоса“, ВПК, перерабатывающих производствах. Вы знаете, что экономика Подмосковья имеет свою особенность — здесь нет нефти и газа. Она очень диверсифицированная: примерно четверть — торговля, четверть — логистика, транспорт, IT. Все, что касается перерабатывающей промышленности и стройки, — тоже примерно где-то 24%», — рассказал Воробьев.

Андрей Воробьев также отметил необходимость не отставать от изменений, происходящих в Московской области и стране в целом, чтобы поддерживать бизнес и создавать условия для его развития.

Губернатор Московской области сообщил, что сейчас малый и средний бизнес составляет около 25% доходов экономики региона. Поэтому, подчеркнул он, власти активно поддерживают эту сферу.

«Стараемся, чтобы на первых этажах жилых домов был цивилизованный бизнес — ресторан, кафе, услуги. Все эти составные части нашей экономической политики дают результат», — сказал Воробьев.

Глава региона также отметил, что работа «на земле» предполагает непосредственное взаимодействие с гражданами и понимание их потребностей. Он подчеркнул, что видит, как буква закона сказывается на благосостоянии жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству логистических комплексов.