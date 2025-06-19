Андрей Воробьев: реализация проектов в рамках соглашений, заключенных на ПМЭФ, позволит создать 15 тыс. рабочих мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о первых соглашениях, которые были заключены в рамках ПМЭФ. Он отметил, что всего планируется подписать около 40 соглашений на 300 млрд руб. Реализация проектов позволит создать в регионе 15 тыс. рабочих мест.

Так, было заключено соглашение с китайской компанией ZXMM о запуске производства колесных дисков для сельхозтехники. На первом этапе объем инвестиций составит 2,2 млрд руб. Будет создано 100 рабочих мест. Запустят четыре производственные линии, на которых будут выпускать 140 тыс. единиц продукции в год.

На 2026 год запланирован запуск завода электротехнического оборудования в Дмитрове в рамках соглашения с турецкой компанией Tbloc Elektrik Elektronik. Объем инвестиций составит 2 млрд руб. На первом этапе будет создано 50 рабочих мест, а затем — 100-200.

«Продукцию компании можно будет применять в энергетике, пищевой промышленности, водоочистке и водоподготовке, нефтегазовой, атомной, судостроительной, железнодорожной и других отраслях», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев заключил соглашение о строительстве завода по производству гидравлического оборудования.