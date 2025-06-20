Андрей Воробьев: Роскачество поможет компаниям Подмосковья улучшить производственные процессы

«Мы уделяем особое внимание качеству всего, что производится, создается на территории Московской области, и стараемся делать так, чтобы жители были довольны приобретаемыми товарами и услугами. Соглашение, которое подписываем сегодня на ПМЭФ, поможет вывести эту работу на новый уровень. Оно касается как пищевой безопасности, так и, например, сферы туризма — то есть самых разных направлений», — отметил губернатор.

Продукция подмосковных производителей будет включена в веерные исследования Роскачества. Лучшим товарам смогут присваивать Госзнак качества.

Сотрудничество нацелено на формирование сообщества осознанных потребителей и информирование жителей о качестве продукции, которая представлена в магазинах региона и в крупных федеральных сетях.

Планируется создать региональный конкурс в области качества и делового совершенства по модели аналогичной премии Правительства РФ и привлекать компании Подмосковья к участию в федеральной премии.

«Это соглашение даст дополнительный импульс для улучшения качества жизни жителей Московской области. Взаимодействие с Роскачеством откроет для Подмосковья дополнительные возможности в производстве и продвижении своих товаров и услуг на федеральном и международном уровнях, а также улучшении бизнес-процессов и эффективности деятельности предприятий и организаций региона», — сказал Протасов.

Ранее сообщалось, что губернатор подписал соглашение с председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным о создании в регионе уникальной экосистемы для развития молочного производства.