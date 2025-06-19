Андрей Воробьев: в Сергиевом Посаде создадут уникальную экосистему для развития молочного производства

В Сергиевом Посаде создадут уникальную экосистему для развития молочного производства и сельских территорий. Соответствующее соглашение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным.

В проекте молочной компании «Дубна», которая входит в состав холдинга, пять элементов. Основной — «МегаКомплекс» молочного направления, аналогов которому нет в стране. Это животноводческое предприятие полного цикла мощностью почти 39,5 тыс. скотомест.

В «МегаКомплексе» разместится 17 тыс. фуражных коров. Ежегодно планируется выпускать 216 тыс. тонн молока и 435 тыс. тонн кормов. Объект построят в четыре этапа. Первую очередь сдадут в 2027 году. Завершить работы полностью планируется в 2030 году. Общий объем инвестиций составит около 36 млрд рублей. Будет создано 1,2 тыс. рабочих мест.

«Инвестор планирует также построить молочный завод глубокой переработки, а мы в свою очередь возместим ему часть затрат на дорожную и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, учитывая, что вопрос кадров в сельском хозяйстве требует особого внимания, холдинг „Зеленая Долина“ создаст современный и благоустроенный жилой квартал для сотрудников и их семей, а также экоферму. Это серьезный вклад в инфраструктуру округа. Мы ценим такой комплексный подход, где производство сочетается с заботой о людях», — отметил губернатор.

Также проект предусматривает развитие кросс-функциональной кооперации для поддержки малых форм бизнеса Подмосковья.

«Мы ценим оказанное доверие и всестороннюю поддержку на всех уровнях. Сейчас идет формирование земельного банка, обработка почвы, проектно-изыскательские работы и подготовка площадки под застройку», — отметил Юдин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве комплекса по переработке масленичных культур.