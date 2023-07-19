Андрей Воробьев: с января по программе «Подмосковные 10 га» фермеры получили 1,1 тысячи га земли

С начала года в рамках реализации программы «Подмосковные 10 га» фермеры в регионе получили 1,1 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона прокомментировал информацию о том, что Подмосковье стало лидером в стране по инновационности сферы АПК. Он отметил, что добиться такого результата удалось благодаря реализуемым в области мерам поддержки аграриев и значительному объему инвестиций в сферу.

К 2024 году в регионе реализуют проекты импортозамещения на пятнадцать миллиардов рублей. Благодаря реализации девяти из них в муниципалитетах появится полторы тысячи рабочих мест.

«Все же главное для нас – оставаться в диалоге с аграриями, помогать, искать совместные решения», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в этом году на поддержку аграриев выделят 5,1 миллиарда рублей. Средства направят на предоставление субсидий по тридцати двум направлениям.

«Одна из востребованных программ – «Подмосковные 10 га». С начала года мы передали фермерам более 1100 гектаров», - продолжил губернатор.

Он напомнил, что получить землю в рамках программы можно на двадцати шести территориях. Для этого нужно выбрать подходящий участок на Геопортале Подмосковья и подать заявку.

Ранее губернатор сообщил, что программа «Подмосковные 10 га» позволяет фермерам увеличить объемы производства.