Андрей Воробьев: с начала марта мы получили более 750 заявок на программу «Герои Подмосковья»
Воробьев: более 750 заявок поступило на программу «Герои Подмосковья»
Фото: [t.me/vorobiev_live]
С начала марта на участие в программе «Герои Подмосковья» поступило более 750 заявок. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С начала марта мы получили более 750 заявок, 154 из них — от жителей других регионов. Среди кандидатов есть 16 девушек. Прием анкет продолжим до 30 апреля, затем будут тестирование и собеседование. Важно, чтобы все было прозрачно», — сказал губернатор.
Ранее в области прошло первое заседание Общественного совета программы. В его рамках обсудили, как будет проходить отбор участников, кто станет их наставниками, как будет проходить обучение — оно стартует в сентябре. В обучении будут ориентироваться на запросы бойцов.
«Если боец понял, что госслужба — это то направление, в котором ему хотелось бы продолжать работу, то после обучения его ждет трудоустройство. Мы понимаем, как важно, чтобы рядом были свои, поэтому сделаем все, чтобы ребята, вернувшись, чувствовали нашу поддержку», — заключил Воробьев.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев был избран председателем Общественного совета указанной программы.