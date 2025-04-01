Андрей Воробьев: с начала марта мы получили более 750 заявок на программу «Герои Подмосковья»

«Если боец понял, что госслужба — это то направление, в котором ему хотелось бы продолжать работу, то после обучения его ждет трудоустройство. Мы понимаем, как важно, чтобы рядом были свои, поэтому сделаем все, чтобы ребята, вернувшись, чувствовали нашу поддержку», — заключил Воробьев.