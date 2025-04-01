Губернатор Московской области стал председателем Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья»

Также избрали заместителя председателя, секретаря и счетную комиссию Общественного совета. В ходе заседания участники обсудили структуру и содержание программы, методологию отбора кандидатов, технологию наставничества.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, цель программы — социализация участников СВО. При этом присоединиться к проекту могут не только демобилизованные бойцы, но также те, кто еще находится в зоне СВО.

«Они могут принять участие в отборе и в случае успешного прохождения быть зачисленными на обучение после завершения контракта в рядах Вооруженных сил», — сказала Нагорная.

Программа разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС. На каждом ее этапе за участниками будет закреплен персональный наставник из числа членов правительства Подмосковья и руководителей муниципалитетов.

«Критерии, технологии отбора здесь будут такими же, как и во „Время героев“. Это и опыт, и заслуги, и результаты тестирования, и собеседование — большая комплексная оценка», — рассказал директор учреждения Алексей Колесников.

Прием заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» стартовал 3 марта и продлится до 30 апреля. После этого кандидатов ждет тестирование и собеседование. Окончательное решение о включении в региональную программу примет Общественный совет. Обучение начнется 15 сентября и будет идти на протяжении года. По окончании лучшим участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность оказания участникам СВО помощи в социализации и самореализации.