Андрей Воробьев: современный госпиталь закладываем в Балашихе на этой неделе

На текущей неделе в Балашихе планируется начать работы по строительству крупного госпиталя. Об этом в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благодаря поддержке президента на этой неделе мы закладываем большой, современный госпиталь. Это 1250 коек. Это клинико-диагностический центр в Балашихе», – рассказал глава региона.

Ранее губернатор в эфире «России 24» рассказал о развитии сферы здравоохранения в области. Он отметил, что врачи первичного звена испытывают значительную нагрузку в весенний и осенний периоды. В связи с этим в Подмосковье активно привлекают новых специалистов. Кроме того, в медучреждениях ведется замена устаревшего оборудования на современное цифровое.