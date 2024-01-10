Андрей Воробьев: в 146 многоквартирных домов в Климовске уже запустили тепло

В сто сорок шесть многоэтажных домов в Климовске запустили тепло, без отопления остаются двенадцать МКД, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В Климовске у нас еще остались непростые точки. Одна из самых сложных — узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. <…> Работы много — весь узел придется переваривать», — указал губернатор.

На объекте работают специалисты «Мосводоканала». Работы планируется завершить к шести часам вечера. После этого тепло можно будет дать еще в три МКД. Речь идет о домах под номерами 16 и 16А на проспекте 50 лет Октября, а также о доме 14/6 на Театральной улице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что все социальные объекты Климовска подключат к отоплению в течение пяти дней.