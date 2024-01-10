Андрей Воробьев: все социальные объекты в Климовске подключат к отоплению в течение пяти дней

Социальные объекты в Климовске, которые пострадали из-за отключения тепла, будут подключены к отоплению в течение пяти дней, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Под отключение отопления в Климовске попали двадцать образовательных объектов. Уже завтра на них заступают тридцать бригад», — подчеркнул он.

Губернатор указал, что отопление в детские сады, школы и больницы нужно дать как можно скорее, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для учащихся и пациентов.

Андрей Воробьев добавил, что уже завершены работы на подстанции скорой помощи. Специалисты приступили к подключению поликлиники. Во взрослом отделении уже есть отопление, в детском — появится в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что оставшиеся тридцать семь домов в Климовске подключат к отоплению до конца дня.