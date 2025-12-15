Андрей Воробьев: в 2026 году планируется перевести весь жилой фонд на обслуживание в ЕИРЦ

«В 2013 году первые 18 млн кв. м перешли на обслуживание в ЕИРЦ. Сегодня уже 84% площади – 237 кв. м жилья. Наша задача – завершить эту важную работу в 2026 году, прежде всего по УК из красных зон с большими долгами. Прошу глав сделать все необходимое, чтобы уже в следующем году жителям приходили единые платежки от нашего расчетного центра», – сказал губернатор.

МособлЕИРЦ обслуживает 4,4 млн домохозяйств. Он работает в партнерстве с 642 управляющими компаниями и 185 ресурсоснабжающими организациями.

«Расчетный центр привнес в отрасль ЖКХ единый подход к взаимодействию УК, ресурсника и жителей. На сегодняшний день выстроена и внедрена система расчетов, исключающая риски нецелевого использования денежных средств», – рассказала гендиректор «МособлЕИРЦ» Светлана Архипова.

Она отметила, что МособлЕИРЦ включает в себя 113 офисов, а также цифровые и дистанционные сервисы. Основной канал подачи обращений сегодня — личный кабинет на сайте центра.

Офисы МособлЕИРЦ есть во всех округах Подмосковья. В каждом из них создана доступная среда. Ежедневно менеджер в офисе принимает порядка 30 посетителей. Основные темы обращений — задолженность за ЖКУ и корректность начислений.

«Сейчас Единый расчетный центр Подмосковья меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. Мы, в первую очередь, внедряем новые цифровые технологии — в офисах, торговых центрах и МФЦ уже устанавливаются терминалы и видеоконсультанты», – отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с работой единого центра управления ЖКХ Московской области.