Андрей Воробьев в День России вручил награды выдающимся жителям области

Губернатор Андрей Воробьев в ходе церемонии, приуроченной к празднованию Дню России, обратился к гражданам с поздравлениями, а также наградил выдающихся жителей области.

«В этот день, как никогда, мы уделяем внимание людям, которые своей вовлеченностью в дела государства и региона обеспечивают важные перемены. Я рад видеть и молодое поколение, и ветеранов – это те, кто работает, живет в Подмосковье очень давно и много сделал для нашей страны», - обратился Воробьев к гостям церемонии.

В ходе церемонии руководитель центра «Новогорск» Николай Доморацкий получил звание Почетного гражданина Подмосковья. Учительница шестнадцатой школы Коломны Наталья Медова получила звание Заслуженного учителя России. Руководитель «Тепло Коломны – объединенные инженерные системы» Николай Герлинский стал Заслуженным работником ЖКХ России, а главврач санатория «Виктория» в Пушкино Василий Найденов – Заслуженным работником здравоохранения России. Он предложил каждый месяц направлять на восстановление в санаторий как минимум пятерых участников СВО.

Награды вручили и бойцам СВО. Так, глава штаба сорок пятой отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназначения Денис Клетенкин получил Орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а доброволец Вячеслав Панькин получил Орден «За доблесть и мужество».

В рамках были вручены паспорта школьникам Екатерине Кудиновой и Ильясу Биктимирову, которые вошли в число победителей олимпиад.

Ранее губернатор поздравил соцработников региона с профессиональным праздником.