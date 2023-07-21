Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Домодедово проверил готовность парка «Взлет» к открытию и пообщался с местными жителями. Открытие парка запланировано на субботу, 22 июля.

«Мы активно строим парки, сейчас их 184. И дальше – большая программа. Каждый год открываем по 10-12 – это территории от 30 до 180 гектаров», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте необходимо создать парк или сквер, а также отметил, что сейчас парки создаются и на лесных территориях.

«Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% – лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей», - сказал Воробьев.

Работы в парке «Взлет» стартовали в прошлом году. Площадь объекта составляет 35 гектаров. Благоустройством также были охвачены спортклуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.

Ранее Воробьев проверил работу новой поликлиники №2, которая открылась в микрорайоне «Южный» в Домодедово.