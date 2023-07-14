Андрей Воробьев: в этом году 84 педагога региона подготовили более двух стобалльников ЕГЭ

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о педагогах региона, которые смогли подготовить по шесть стобалльников по итогам ЕГЭ, и выразил благодарность учителям за труд.

Это учительницы русского языка и литературы из Королева и Сергиева Посада Елена Шароухова и Евгения Сафонова, а также учитель математики из Долгопрудного Максим Голубев.

Помимо этого, отметил Воробьев, в области три педагога подготовили по пять ребят, получивших максимальный балл на экзаменах. Глава региона выразил благодарность учителям за проделанную работу.

«Всего в этом году у нас восемьдесят четыре педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы на ЕГЭ. Все они получат по сто пятьдесят тысяч рублей», - рассказал губернатор.

Ранее Воробьев провел встречу с победителями школьных олимпиад и ребятами, набравшими максимальный балл на ЕГЭ.