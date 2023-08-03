Андрей Воробьев: в этом году жилищные сертификаты вручат 161 медику
Фото: [Павел Попов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях сообщил, что в этом году в регионе планируется выдать 296 жилищных сертификатов, в том числе 161 медработнику.
«Сегодня мы вручили 31 жилищный сертификат нашим врачам, фельдшерам и медсестрам», - отметил губернатор.
В числе получателей сертификатов – акушер-гинеколог Одинцовский больницы Людмила Голованова, участковый педиатр Подольской детской больницы Екатерина Синкевич, рентгенолог Люберецкой больницы Николай Дыба, эндоскопист Королевской городской больницы Сергей Глотов.
«Мы продолжаем привлекать в регион медиков и поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье», - добавил Воробьев.
Ранее губернатор рассказал о новой мере поддержки врачей.