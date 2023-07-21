Губернатор Подмосковья рассказал о новой мере поддержки врачей и уже действующих в регионе программах
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье ведется постоянная разработка мер поддержки медицинских работников. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своих соцсетях.
Губернатор напомнил, что в регионе уже есть программы «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья медикам, «Приведи друга», «Земля врачам», «Земский врач», премии лучшим специалистам и надбавки.
«Врачи, особенно работники скорых, давали понять, что им важно страхование жизни. Эту меру поддержки решили ввести для врачей, среднего медперсонала и водителей скорой помощи, и в ближайшее время она станет доступна», — глава Подмосковья.
Ранее Андрей Воробьев сказал, что новая поликлиника повысила комфорт жителей микрорайона «Южный» в Домодедове.