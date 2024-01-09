Андрей Воробьев: в муниципалитетах Подмосковья нужна программа модернизации электроснабжения
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Этой зимой в Московской области из-за сильных морозов наблюдается высокое потребление электроэнергии. И многие муниципалитеты просто не сумели справиться с такой ситуацией. Чтобы такого не повторялось губернатор Андрей Воробьев предложил модернизировать программу электроснабжения муниципалитетов, чтобы она соответствовала сезонным нагрузкам.
«Московский регион в этом году преодолел все пики потребления электроэнергии. Огромное количество людей, особенно на праздники живет на территории Московской области в СНТ. В этой связи нам нужна специальная программа модернизации соответствия электроснабжения в наших муниципалитетах. Особенно там, где большое количество СНТ с постоянным проживанием», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что сложности в этом сезоне с энергоснабжением испытывали Ленинский округ, Воскресенск, Чехов и другие муниципалитеты.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.