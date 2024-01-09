Андрей Воробьев: в муниципалитетах Подмосковья нужна программа модернизации электроснабжения

«Московский регион в этом году преодолел все пики потребления электроэнергии. Огромное количество людей, особенно на праздники живет на территории Московской области в СНТ. В этой связи нам нужна специальная программа модернизации соответствия электроснабжения в наших муниципалитетах. Особенно там, где большое количество СНТ с постоянным проживанием», — подчеркнул губернатор.