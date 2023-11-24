Андрей Воробьев: в Подмосковье для обработки обращений по соцтематике начали использовать GigaChat

В Подмосковье для обработки обращений жителей по социальной тематике начали использовать GigaChat. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Например, по профилю соцзащиты мы получаем более 1,5 миллиона обращений в год, из них 15% — общего характера, когда люди спрашивают, какие льготы им положены, размеры выплат, куда обратиться за оформлением. Именно на эти вопросы сейчас будет отвечать ИИ. На первом этапе он поможет сотруднику модерации за несколько секунд подготовить ответ для жителя», - рассказал Воробьев.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в Подмосковье реализован инструмент, делающий взаимодействие жителей с госуслугами более «интуитивным», доступным и эффективным. Это первый кейс внедрения большой языковой модели в госуправлении в стране. Как рассказала руководитель проекта по ИИ в Сбере Алина Кочорова, благодаря партнерам из Подмосковья удалось быстро удалось обучить GigaChat отвечать на вопросы по соцтематике.

«У нас был сет из 150 тысяч пар вопросов и ответов. Двадцать профильных специалистов из Московской области провели на платформе разметки больше 1250 часов, чтобы помочь отследить генерации и сделать их наиболее точными и достоверными», - сообщила она.

Воробьев рассказал о важности создания единой государственной платформы сбора больших данных и обучения ИИ — это позволит поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний и обмениваться опытом.

Ранее губернатор отметил важность создания условий для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.