Андрей Воробьев: в Подмосковье по региональному стандарту построили общежитие для иностранных работников

В Московской области в соответствии с региональным стандартом было возведено первое общежитие для иностранных работников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Первое общежитие, построенное в соответствии с региональным стандартом, откроется на территории складского комплекса «Домодедово 2». А в марте там же будет введено еще одно. Всего в области инвесторы сейчас строят пять таких объектов», - рассказал губернатор.

Проект по возведению общежития находился на сопровождении Центра содействия строительству региона. Новые цифровые подходы позволили выйти на стройку менее чем за полгода. В новом общежитии обустроены комнаты на два и четыре места, кухни, бытовые помещения. Здание оборудовано видеонаблюдением.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Региональный стандарт ввели в прошлом году. В соответствии с ним, при строительстве логистических комплексов, складов и оптово-распределительных центров, площадь которых превышает 30 тыс. кв. м., на территории должны быть предусмотрены общежития для трудовых мигрантов.

Подобные общежития уже есть в области, но ранее предприниматели строили их по своей инициативе и не всегда на территории промышленных площадок.

По словам министра регионального правительства по госнадзору в строительстве Артура Гарибяна, сейчас на сопровождении ЦСС находится 27 проектов общежитий для работников складов и оптово-распределительных центров, которые соответствуют региональному стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет создана еще одна ОЭЗ. Она станет уже шестой в области.