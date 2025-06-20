Андрей Воробьев: в Подмосковье развивается сеть «сухих портов»
Губернатор Подмосковья рассказал о развитии «сухих портов»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о развитии «сухих портов» в регионе. Он отметил, что в Подмосковье делают ставку на развитие современных железнодорожных терминалов для обработки основных грузопотоков страны.
«Это большие четыре площадки. Еще два мощных комплекса у нас строится. Мы делаем ставку на то, чтобы эти комплексы были абсолютно современные и технологичные», - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется автоматизации процессов на таких объектах, и добавил, что в регионе строятся крупные распределительные центры.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по роботизации складов ГК «Магнит».