Губернатор Подмосковья подписал соглашение с ГК «КОМИТАС» и ГК «Магнит»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС» Давит Манукян, гендиректор ГК «Магнит» Евгений Случевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

«Сегодня в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье. Компания „КОМИТАС“ роботизирует первый склад розничной сети „Магнит“ уже в этом году. А до конца 2026-го „Магнит“ инвестирует в роботизацию логистики на территории Московской области более 5 млрд рублей», — рассказал губернатор.

«КОМИТАС» самостоятельно разрабатывает ПО для автоматизации и роботизации складской и производственной логистики и имеет собственное производство конвейеров, складских роботов-сортировщиков, cross-belt сортировщиков. В планах — запуск производства 3D-шаттловых систем и другого оборудования для автоматизации и роботизации.

«Это подписание даст возможность добиться синергии между Московской областью и бизнесом со стороны и заказчика, и производителя. Позволит улучшить наше взаимодействие, что приведет одновременно к созданию большего количества рабочих мест и повысит уровень автоматизации и роботизации в регионе и в стране в целом», — отметил Манукян.

«Магнит» работает в Подмосковье более 20 лет. Сегодня в регионе насчитывается более 2,7 тыс. торговых объектов сети. Также в области расположены пять распределительных центров — в Дмитрове, Коломне, Серпухове и Ногинске.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, нацелено на развитие автоматизации и роботизации логистики. Эти процессы позволят повысить эффективность логистических цепочек, упростить условия труда на складах, заменив человека в тяжелых и рутинных операциях, а также создать новые рабочие места для высококвалифицированных сотрудников», — сказал Случевский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят флагманское производство электроники.