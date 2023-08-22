Андрей Воробьев: в подмосковных школах стараются заботиться об учителях
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
В Московской области стараются заботиться о педагогах и привлекать на работу новых. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своей речи в рамках традиционной августовской педагогической конференции, которая проходит в Красногорске.
«Мы стараемся заботиться об учителях и, конечно, привлекать новых. <…> Здесь одна из учителей сказала: „Для кого-то профессия педагога — это призвание, для кого-то — просто работа“. Призвание, мне кажется, это очень здорово, но даже если ты делаешь свою работу честно, с самоотдачей, результативно, то честь и хвала таким учителям», — подчеркнул Воробьев.
Он также отметил неотъемлемую роль директора в развитие школы. Ведь комфортная школа получается только тогда, когда директор полностью вовлечен в процесс. Андрей Воробьев также подчеркнул, что важно чтобы директор участвовал в разных настройках школы, где будут учиться дети. Необходимо, чтобы ребенок бежал в школу, а не выметался оттуда на улицу.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил директоров лучших образовательных учреждений региона.