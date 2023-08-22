Андрей Воробьев: в подмосковных школах стараются заботиться об учителях

«Мы стараемся заботиться об учителях и, конечно, привлекать новых. <…> Здесь одна из учителей сказала: „Для кого-то профессия педагога — это призвание, для кого-то — просто работа“. Призвание, мне кажется, это очень здорово, но даже если ты делаешь свою работу честно, с самоотдачей, результативно, то честь и хвала таким учителям», — подчеркнул Воробьев.