Андрей Воробьев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту мальчика из ДНР

Подарок доставили в детский сад, куда Витя ходит со своими сестрами. Там же работает его мама Кристина — воспитателем. Остальным воспитанникам учреждения также передали сладкие подарки от губернатора.

«Из соцсетей я узнала про «Елку желаний», посоветовалась с семьей, и мы решили подать заявку. Для нас стало удивительным сюрпризом, что желание Вити попало к Андрею Юрьевичу Воробьеву, и он его так быстро исполнил. Мы очень благодарны всем, кто помог осуществить мечту моего ребенка. Видеть его радость, искренние эмоции — это бесценно», - поделилась Кристина Бережко.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Игровой набор доставил лауреат губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» Денис Андрончик. Он рассказал, что на средства, полученные в рамках премии, приобрел новый автомобиль, чтобы развозить целевые грузы на фронт.

«На нем я сегодня и приехал в Новоазовск. По пути попал в сложные погодные условия — сильный снегопад, лед. В итоге улетел в кювет. Понимал, что ребята очень ждут подарки и нельзя их подвести. Проявил смекалку, «собрал» машину, как мог, и добрался до города. Очень рад, что удалось доставить ребятишкам хорошее новогоднее настроение. Чудесно, что есть такая акция, благодаря которой каждый ребенок может воплотить свою мечту, и я счастлив, что поучаствовал в этом», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев исполнил новогодние желания 11-летнего Сережи из Солнечногорска и 13-летнего Димы из Серпухова.