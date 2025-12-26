Губернатор Воробьев исполнил новогоднее желание мальчика из Солнечногорска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогоднее желание мальчика из Солнечногорска — 11-летний Сережа мечтал о велосипеде. Губернатор снял шарик-открытку с его мечтой накануне перед началом Госсовета с кремлевской «Елки желаний».

«Мы увидели по телевизору, что есть такая акция «Елка желаний». И Сережа начал говорить, что надо писать письмо Деду Морозу. Мы вместе сходили и выбрали открыточку, загадали желание и написали его. Велосипед – супер, просто шикарный! Теперь очень ждем лета, чтобы опробовать подарок губернатора. У меня даже слов нет, как мы рады», – поделилась мать мальчика Валентина Никонорова.

У мальчика есть младший брат, девятилетний Дима. Ему передали от губернатора конструктор. Кроме того, семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.

Всероссийская благотворительная акция проводится по всей страны с 2018 года, ее организовали Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Президент России Владимир Путин дал ей старт 3 декабря.

Стать участником акции может любой желающий — исполнить мечты детей, которые нуждаются в дополнительной заботе (с ОВЗ и тяжелыми формами заболеваний), а также ребят из семей военнослужащих/участников специальной военной операции и новых регионов можно на сайте елкажеланий.рф.

Вскоре Андрей Воробьев исполнит желания 13-летнего Димы из Серпухова, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда, а также четырехлетнего Вити из Новоазовска ДНР (подшефной территории Московской области). Последний хочет получить в подарок игровой набор «Щенячий патруль».

