Андрей Воробьев: в школах Подмосковья ищут и внедряют новые методики в образовании

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках форума педагогов отметил, что в школах региона всегда ищут и внедряют новые, современные методики в образовании.

Глава региона заявил, что качество жизни во много определяется образованием, поэтому очень важно предоставить детям все условия для получения знаний, дать возможность реализации в будущем.

«Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.

Ранее в рамках форума был представлен традиционный рейтинг лучших школ Подмосковья. Три учреждения получили дипломы «Лидер образования Московской области в 2023 году».