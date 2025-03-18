Андрей Воробьев: важно оказывать участникам СВО помощь в социализации и самореализации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках встречи с командой по следж-хоккею «Гвардия» отметил важность оказания помощи бойцам СВО в социализации и самореализации.

Ранее команда одержала победу на Всероссийском Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта. Губернатор вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым и президентом Паралимпийского комитета РФ Павлом Рожковым провел встречу со спортсменами и поздравил их.

«Это дружный коллектив, который сложился не так давно, но точно на долгие годы. Это те, кто достойно защищал нашу Родину и до сих пор доказывает, что можно и нужно побеждать. Очень прочные, цельные и добрые люди», — сказал Воробьев.

Он отметил, что у военнослужащих, которые возвращаются из зоны СВО, большой запрос на социализацию и самореализацию.

«Нам важно оказать эту помощь каждому. Президент говорит, что должны быть стандарты, которые позволяют человеку реализовать себя в разных амплуа. Это может быть спорт, преподавательская деятельность, может работа и служба на государственном, муниципальном, региональном или федеральном уровнях. Мне кажется, это очень важная, большая задача, которой мы занимаемся», — добавил губернатор.

Дегтярев отметил, что подобные соревнования будут проводиться на регулярной основе. Благодаря таким турнирам ветераны СВО активно включаются в адаптивный спорт и демонстрируют впечатляющие результаты.

«Благодарю все регионы и губернаторов за поддержку ветеранов, особенно Андрея Юрьевича Воробьева, который создал и поддержал команду, приведшую Подмосковье к победе», — добавил он.

Рожков отметил, что в Подмосковье также сильная команда по волейболу сидя. В прошлом году она выиграла окружные соревнования. Кроме того, хорошие результаты у подмосковных спортсменов в армспорте и пауэрлифтинге.

«Подмосковье — это такой центр параолимпийского спорта среди участников СВО», — сказал он.

Команда «Гвардия» была образована в августе прошлого года на базе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8. Инициативу ее создания поддержал губернатор. В состав команды вошли ветераны СВО, прошедшие реабилитацию после тяжелых ранений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО.