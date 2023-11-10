Подмосковный проект «Наша женская консультация» высоко оценили на федеральном уровне

Практику Подмосковья по поддержке материнства назвали одной из лучших в России на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где обсуждали действующие региональные программы и инициативы, направленные на рост рождаемости.

Как напомнила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, с начала года в регионе реализуется проект «Наша женская консультация». В его рамках в том числе обновляется внешний вид и интерьер женских консультаций, создаются комфортные условия для беременных, а за каждой женщиной закрепляется персональный помощник.

В ходе слушаний в Совфеде гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что создание такой системы поддержки для беременных и забота об их репродуктивном здоровье являются важными условиями решения задачи по увеличению рождаемости в России.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе очень востребовано все, что связано с материнством и детством. Он отметил, что каждый год в Московской области рождаются свыше семидесяти тысяч детей. Глава региона также добавил, что сейчас на территории области работают семьдесят четыре женские консультации, каждая из них до конца года будет приведена к новому стандарту.

«Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы — индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учет по беременности. У нее появляется личный помощник, причем, эта услуга абсолютно бесплатная», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в задачи личного помощника входит запись будущих мам на приемы к врачу и на скрининг, напоминания о визитах в консультацию и информирование о курсах для беременных.

Напомним, в Московской области работает трехуровневая система родовспоможения. За последние шесть лет в регионе построили три перинатальных центра и пять современных родильных домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие услуги доступны будущим мамам в Московской области.