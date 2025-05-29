Андрей Воробьев встретился с победителями предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с победителями предварительного голосования партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Знаю, что конкуренция была высокой — почти четыре кандидата на место. Особое доверие получили участники специальной военной операции — те, кто показал не словом, а делом, что такое смелость и надежность», — отметил он.

Победители представляют восемь муниципалитетов, где полностью формируется новый состав Советов депутатов. Это Балашиха, Дмитровский округ, Подольск, Шатура, Электросталь, Лыткарино, Молодежный, Фрязино, а также довыборы в Луховицах. В общей сложности на выборах будет замещено 196 мандатов. Охват избирателей составит около 1,06 млн человек.

Губернатор поздравил с победой Дениса Анищенко, Романа Брысина, Виктора Веретинникова, Евгения Гадаева, Владимира Гаскова, Сергея Горшенева, Илью Гришаева и Игоря Какушкина. Он подчеркнул, что у каждого из них есть опыт в военной службе, работе силовых структурах, МВД и других ведомствах. По его словам, они осознают проблемы муниципалитетов, городов и микрорайонов, что пригодится в работе депутатов местного уровня.

Еще одним победителем предварительного голосования стала директор школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья Ольга Бортновская. Ее супруг ушел на фронт добровольцем, где героически погиб. Воробьев поблагодарил ее за то, что та продолжает работу, несмотря на личную трагедию.

«Вместе с командой „Единой России“ в Подмосковье будем сопровождать победителей предварительного голосования на каждом этапе избирательной кампании. Сегодня прошли первые занятия, которые помогут выстроить дальнейшую стратегию, продумать идеи и инициативы, с которыми участники пойдут на выборы», — добавил губернатор.

В предварительном голосовании было 706 кандидатов, включая 31 участника СВО. 18 из них одержали победу.

«У каждого победителя предварительного голосования за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа в предварительном голосовании — подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал свою преданность Родине. Их ответственность, честность, собранность помогут им в работе на земле», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Воробьев напомнил, что в регионе реализуют региональную программу «Герои Подмосковья», которая позволяет участникам СВО развиваться.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».