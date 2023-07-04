Андрей Воробьев выразил благодарность силовикам за взаимодействие в период КТО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока. В его рамках он выразил благодарность силовикам за профессионализм, проявленный в период КТО.

«Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО, прежде всего, это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время – и муниципалитеты, и мы старались сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей», - сказал глава региона.

Помимо этого, Воробьев отметил эффективность сотрудничества с ГИБДД региона. По его словам, большое значение имеет партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах.

«Мы все прекрасно видим, что особенно летом наше Подмосковье заметно растет, и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации», - добавил губернатор.

Кроме того, в ходе совещания обсудили миграционную политику. Глава региона отметил, что эта тема является актуальной для многих жителей.

Ранее губернатор рассказал о работе с обращениями жителей.