Андрей Воробьев: завод по производству макулатурного тарного картона откроется в 2028 году в Кашире

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель гендиректора по финансам АО «Архангельский ЦБК» Олег Губин подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках в Кашире в 2028 году построят завод по производству макулатурного тарного картона.

Проект реализует компания «Архбум Лайнер», которая входит в состав ГК АО «Архангельский ЦБК», на территории ОЭЗ «Кашира». Общий объем инвестиций составит около 23 млрд рублей. В округе появится 250 рабочих мест.

«Использование вторичного сырья, ресурсосберегающие технологии, экологичность — это то, что отличает новые современные предприятия. Одно из таких появится у нас в Кашире — это производство макулатурного тарного картона мощностью 325 тонн в год», — отметил губернатор.

Помимо производственно-складского комплекса общей площадью 110 тыс. кв. м будет построена необходимая инфраструктура по водоподготовке, котельная и очистные сооружения.

«Наличие собственного перерабатывающего завода обеспечит холдингу дополнительное преимущество, создавая замкнутый цикл: производство — потребление — сбор и переработка — повторное использование в гофропродукции», — отметил Губин.

Ранее Андрей Воробьев подписал соглашение об открытии производства оборудования для добычи полезных ископаемых в Солнечногорске.