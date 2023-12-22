Бойцу СВО Александру Сычеву присвоено звание Героя России посмертно, награду его супруге вручил губернатор Подмосковья

Старшему прапорщику Александру Сычеву, который служил техником-радиотелефонистом в сорок пятой бригаде, посмертно присвоено звание Героя России. «Золотую Звезду» супруге военного вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на премии «Мы рядом. Доброе дело».

На фронт Александр Сычев отправился в самом начале СВО, в августе этого года он попал под вражеский обстрел. У бойца остались четверо детей. По словам губернатора Андрея Воробьева, супруга героя тоже служит в сорок пятой бригаде.

«Александру посмертно присвоено звание Героя России. <…> У Александра осталось четверо детей. Денис, Кирилл, Алина и Алена, ваш папа настоящий герой, им гордится вся наша страна!» — сказал Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности бойцам спецоперации и их семьям.