Денис Майданов: Андрей Воробьев – сильный лидер, который всегда закладывает фундамент на будущее

«Во-первых, хочется поблагодарить народ наш за доверие, потому что сложные времена проходятся с сильными лидерами. И Андрей Юрьевич – именно такой человек, который уже двумя сроками работы на посту губернатора доказал, что эту высокую планку он в состоянии – не то, что в состоянии, он постоянно опережает события и гораздо больше делает, чем того требует время. Он все равно закладывает все время фундамент на будущее», - сказал Майданов.