Денис Майданов: Андрей Воробьев – сильный лидер, который всегда закладывает фундамент на будущее
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Депутат Госдумы Денис Майданов, комментируя вступление Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья, назвал его сильным лидером, который всегда опережает время.
«Во-первых, хочется поблагодарить народ наш за доверие, потому что сложные времена проходятся с сильными лидерами. И Андрей Юрьевич – именно такой человек, который уже двумя сроками работы на посту губернатора доказал, что эту высокую планку он в состоянии – не то, что в состоянии, он постоянно опережает события и гораздо больше делает, чем того требует время. Он все равно закладывает все время фундамент на будущее», - сказал Майданов.
Он подчеркнул, что Подмосковье растет большими темпами, и это требует развития всех сфер жизни. Также Майданов отметил важность единства народа и патриотизма.
«И голос каждого жителя на выборах – это и было истинным проявлением патриотизма и истинным сплочением нашего региона», - заключил он.
Ранее Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за высокую оценку работы областного правительства.