Еще один автобус вышел на маршрут Солнечногорска по поручению губернатора Воробьева

В Солнечногорске по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на маршрут № 34 вышел еще один автобус. О нем в ходе встречи губернатора с жителями просила оператор котельной в микрорайоне Миронцево Татьяна Косых. Воробьев вместе с ней проехал по данному маршруту, чтобы проверить выход транспорта на линию.

«Татьяна Ивановна нам подсказала, что не хватает автобусов на 34-м маршруте. Мы добавили еще один — большого класса», — сказал губернатор.

На маршруте теперь будут курсировать три автобуса ГолАЗ. Кроме того, на нем усилили диспетчерский контроль и сократили интервал движения в час пик до 30 минут. Татьяна Косых поблагодарила губернатора за появление еще одного автобуса.

Перед поездкой Андрей Воробьев также посетил котельную, где работает жительница Солнечногорска. При вхождении в отопительный сезон один из двух котлов здесь был выведен из строя по автоматике, однако, в новогодние праздники специалисты провели необходимые наладочные работы. На данный момент котельная работает на двух котлах, выдает нормативные параметры по отоплению и горячей воде. По словам Воробьева, здесь также планируют спроектировать и запустить третий котел.

Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.