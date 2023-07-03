Еще пять новых сервисов для бизнеса появятся в Подмосковье

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новых разработках для малого и среднего бизнеса в регионе.

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов по ВКС министр презентовала 5 цифровых услуг. Две из них будут интересны экспортерам (пошаговая инструкция «как выйти на внешний рынок» и как начать поставлять свои товары с помощью грузоперевозок). Еще одна услуга, востребованная малым бизнесом — открытие парикмахерских, кафе и пр. на первых этажах многоквартирных домов. Четвертый сервис поможет начать свое дело в парках Подмосковья. Пятый обеспечит быстрый старт в готовых помещениях типа лайт-индастриал, где производственные территории удобно соседствуют с офисным центром.

Зиновьева рассказала также, что в Московской области МСП может подобрать на льготных условиях свободное помещение. Для разработки этой услуги применялась та же схема, что и для популярного у предпринимателей сервиса «Земля за рубль». По ней участок земли можно оформить в аренду по ставке «1 рубль в год».

Ранее Андрей Воробьев заявил, что почти 25% валового регионального продукта в Подмосковье создают именно субъекты малого и среднего бизнеса (МСП).