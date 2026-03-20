Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» пройдет в Подмосковье

Отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» впервые пройдет в Подмосковье. Мероприятие состоится 25 марта в Доме Правительства Московской области.

Участниками форума станут министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители отраслевых компаний, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также эксперты.

«Модернизация ЖКХ – одна из наших ключевых программ, и для ен реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям, внедрению умных технологий. На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям», – сказал губернатор Андрей Воробьев.

В рамках деловой программы форума состоятся пленарная дискуссия и шесть тематических секций. Кроме того, будет организована выставка оборудования и технологических решений. Свои разработки представят российские и белорусские компании. По итогам форума будут разработаны рекомендации по повышению эффективности работы РСО, а также сформирован пул экспертов для дальнейшего развития отрасли.

