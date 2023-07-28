Глава Дмитрова Илья Поночевный доложил губернатору Андрею Воробьеву о переменах в муниципалитете

Глава городского округа Дмитров Илья Поночевный рассказал Андрею Воробьеву, что в муниципалитете не было реконструкции и строительства новых школ порядка пятнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Знаю, что вы ведете несколько заметных программ по благоустройству, строительству школ — об одной, из которых, в ЖК «Мечта», прошу вас рассказать подробнее. Ее долго ждут жители. В каком она состоянии, когда мы ее сдаем?» — спросил Андрей Воробьев.

В настоящее время в селе Озерецкое возводят новое образовательное учреждение, рассчитанное на 550 учеников. По словам главы муниципалитета, планируется сдать данный объект досрочно. Отмечается, что корпус здания уже построен, работы по фасаду завершены. По словам Поночевного, перед подрядчиками стоит задача успеть доделать все до 1 сентября.

Глава также рассказал о других образовательных объектах, на которых прошли работы. Благодаря областной программе капитально отремонтированы две школы и два детских сада. Также возведена пристройка к СОШ №3, а в 5-м микрорайоне возводят школу на тысячу сто детей

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Мытищи, в ходе которого он проверил готовность нового образовательного комплекса.