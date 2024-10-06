Губернатор Андрей Воробьев поздравил Подмосковье с 95-летием

Губернатор Андрей Воробьев поздравил каждого жителя с 95-летием Подмосковья. Он выразил благодарность горожанам за их любовь к родному региону, которая мотивирует на развитие края.

«Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Постоянное развитие области заметно во всех сферах. Губернатор назвал Подмосковье динамичным регионом, в котором наблюдается высокий уровень жизни населения и развитая современная инфраструктура. Самое главное, что у Московской области есть огромный потенциал для дальнейшего развития, для постоянного обновления и самосовершенствования.

«Мы реализуем важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Все это стало возможным благодаря поддержке нашего Президента и вашему участию в жизни региона», — написал губернатор Воробьев.

В посте также опубликовано видео, в котором продемонстрированы красивые виды Подмосковья. Зрители понимают, что Московская область — исторический край с красивой природой и развитым производством, с унаследованными культурными традициями и добродушными людьми.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и в преддверии их профессионального праздника вручил почетные награды.