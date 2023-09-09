Губернатор Андрей Воробьев поздравил Тулу с Днем города
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил от жителей Тулы с Днем города. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Дорогой Алексей Геннадьевич, от имени всех жителей Подмосковья желаю удачи в реализации всех планов, пусть Тула растет и развивается!», — пожелал Воробьев.
Он также поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и его команду за реализацию совместных проектов.
«Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания городу герою, поздравить с 877-летием. И только вперед, только победа! С праздником! С Днем города», — сказал в своем видеообращении губернатор Андрей Воробьев.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города.