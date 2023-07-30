Губернатор Андрей Воробьев: сегодня мы открыли новый лесопарк в подмосковном Подольске

«Лесопарк Дубровицкий — один из тех, что мы благоустраиваем в этом году. Сделали его меньше чем за год. Мы постарались максимально сохранить первоначальный вид леса, но, так, чтобы людям было где перекусить, отдохнуть и позаниматься спортом», — подчеркнул Воробьев.