Губернатор Андрей Воробьев: сегодня мы открыли новый лесопарк в подмосковном Подольске
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня состоялось открытие Дубровицкого лесопарка в Подольске. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Отмечается, что в честь открытия подготовлена интересная программа: показательные выступления, спортивные соревнования, концерт, конкурсы, а также открыта полевая кухня.
«Лесопарк Дубровицкий — один из тех, что мы благоустраиваем в этом году. Сделали его меньше чем за год. Мы постарались максимально сохранить первоначальный вид леса, но, так, чтобы людям было где перекусить, отдохнуть и позаниматься спортом», — подчеркнул Воробьев.
Изюминкой данного парка является лыжероллерная трасса. Андрей Воробьев выразил уверенность в том, что она станет точкой притяжения не только для жителей Подольска, но и для всех подмосковных спортсменов.
«По программе „Парки в лесу“ мы открыли уже 17 лесопарков. В этом году — готовы 4 из 9 запланированных: Ольгинский в Балашихе, Лобненский, Авангард в Электростали и Дубровицкий лес. Впереди открытие лесопарков в Видном, Фрязино, Истре, Домодедове и Люберцах», — дополнил глава Московской области.
Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Чехове стартовал традиционный фестиваль «Гуляй-город».