Губернатор Андрей Воробьев: сегодня в Подмосковье отмечают День МФЦ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех сотрудников МФЦ и поблагодарил их за работу. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Сегодня, традиционно во вторую субботу сентября, мы отмечаем День МФЦ Московской области!», — подчеркнул Воробьев.

На сегодняшний день в регионе открыто 123 центра «Мои документы» и 127 отдельных подразделений, где работают свыше шести тысяч человек. Андрей Воробьев отметил, что только с начала текущего года в МФЦ региона обратились уже более 6,8 млн раз.

«Благодаря вашему труду, каждый житель Подмосковья может получить необходимые ему услуги быстро, удобно и качественно. Поздравляю!», — написал Воробьев.

Ранее сегодня днем губернатор Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный».