Андрей Воробьев: свыше 70 объектов благоустроят в Мытищах к юбилею города

К 400-летию Мытищ в муниципалитете планируется благоустроить семьдесят один объект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогам визита в городской округ.

Накануне глава Подмосковья проверил, как проходит второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Все работы там будут закончены в августе. К этому времени в порядок приведут семь гектаров парка, уточнил Андрей Воробьев.

«В сентябре этого года жители (Мытищ. — прим. ред.) будут отмечать 400-летие города. Мы хотим к этой дате закончить все работы, чтобы ничего не мешало празднику. <…> Всего к юбилею Мытищ мы планируем благоустроить 71 объект, в том числе Тайнинский парк, парк Ветеранов и парк Стрекалова», — рассказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в Мытищах откроется новый образовательный комплекс.