Губернатор Подмосковья: 1,5 млрд рублей вложат в строительство завода по производству гидравлических агрегатов

В Подмосковье в ближайшие три года построят завод по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации, соответствующее решение было принято на полях ПМЭФ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Подписали» соглашение с генеральным директором АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерием Шадриным», — написал он.

По словам губернатора, в реализацию проекта вложат 1,5 миллиарда рублей. После завершения строительства в регионе создадут 350 новых рабочих мест. Воробьев добавил, что бюро расположено в Дубне. С 2010 года его специалисты поставили на производство бортовые кабели, трубопроводные и водовакуумные системы, системы электроснабжения самолета МС-21 и не только. Помимо этого, на предприятии производится продукция для других гражданских самолетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.