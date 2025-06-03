Губернатор Воробьев рассказал о реконструкции очистных сооружений в Лыткарино

Осенью 2025 года в Лыткарине завершат реконструкцию очистных сооружений, которые обслуживают 70 тыс. жителей округа и поселка Молоково в Ленинском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход проведения работ.

«У нас реализуется очень большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих три-пять лет запустим еще 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево. Запрос на это большой, средства выделены огромные — порядка 200 млрд рублей мы предусмотрели в пятилетнем горизонте», — сказал губернатор.

В работах в Лыткарине задействованы свыше 200 рабочих и 11 единиц техники, они возводят бетонные основания илоприемников, монтируют вентиляции, отопление и другое оборудование. Общая стройготовность объекта превысила 88%. Часть сооружений на объекте запустили еще в прошлом году, в том числе грабельные и ступенчатые решетки, позволяющие удалять крупный мусор.

Модернизация позволила перевести сооружения на более экологичный и эффективный способ очистки. Директор МП «Водоканал» Роман Дерябин отметил, что строящиеся очистные рассчитаны на производительность в 30 тыс. кубометров. По его словам, срок полного ввода в эксплуатации новых очистных сооружений — сентябрь этого года.

В 2025-м в Подмосковье введут и другие подобные объекты. Например, в Солнечногорске очистные сооружения охватят 65 тыс. человек. Они также появятся в Коломне, Богородском и Зарайске.

В регионе реализуется одна из самых масштабных в России программ по модернизации ЖКХ, в которую входит и обновление системы очистки стоков. В этом году стартуют работы на очистных сооружениях в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Клину, Электростали, ввод намечен на 2028 год. До 2030 года их обновят в Ступино, Домодедово, Чехове, Долгопрудном, Луховицах. В общей сложности это улучшит качество водоотведения для более чем 2,5 млн жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.